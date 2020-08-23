Видео последствий аварии КАМАЗА и пассажирского автобуса в Москве

На Калужском шоссе города Москва КАМАЗ врезался в пассажирский автобус. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. По данным экстренных служб РИА Новости к этому часу, в ДТП травмы различной степени тяжести получили шестнадцать человек, двое из которых дети. Семеро пострадавших были госпитализированы.

По информации 5-tv.ru, у самосвала отказали тормоза. Водитель на неуправляемом грузовике протаранил автобус.

На эксклюзивных кадрах видно, что на месте ДТП находятся несколько машин скорой помощи и десяток врачей. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал имена девятерых пострадавших в аварии КАМАЗа с автобусом в Москве.