Видео последствий аварии КАМАЗА и пассажирского автобуса в Москве
В результате ДТП пострадали шестнадцать человек, двое из них дети.
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Фото, видео: ВКонтакте @msk_smerch; 5-tv.ru
На Калужском шоссе города Москва КАМАЗ врезался в пассажирский автобус. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. По данным экстренных служб РИА Новости к этому часу, в ДТП травмы различной степени тяжести получили шестнадцать человек, двое из которых дети. Семеро пострадавших были госпитализированы.
По информации 5-tv.ru, у самосвала отказали тормоза. Водитель на неуправляемом грузовике протаранил автобус.
На эксклюзивных кадрах видно, что на месте ДТП находятся несколько машин скорой помощи и десяток врачей. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее 5-tv.ru публиковал имена девятерых пострадавших в аварии КАМАЗа с автобусом в Москве.
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