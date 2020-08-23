Число пострадавших в ДТП с КАМАЗом в Москве возросло до десяти человек

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Андрей Чапыгин
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5-tv.ru публикует имена пострадавших.

Число пострадавших в ДТП с КАМАЗом в Москве возросло до десяти человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

В ДТП с участием самосвала КАМАЗ и пассажирского автобуса число пострадавших увеличилось до десяти человек. Авария произошла на 25 километре Калужском шоссе столицы вечером 23 августа. По предварительным данным, в инциденте пострадали десять человек, все они госпитализированы.

Как отмечают экстренные службы в аварии пострадала половина пассажиров автобуса. Имена девятерых известны. Среди раненых в ДТП есть один несовершеннолетний.

Евгений Х., 59 лет,

Людмила Х., 58 лет,

Людмила И., 85 лет,

Анна С., 37 лет,

Любовь К., 51 год,

Евгения У., 30 лет,

Оксана Б., 26 лет,

Иннеса С., 52 года,

Дмитрий Б., 17 лет.

Имя еще одного пострадавшего уточняется.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ, обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно было установлено, что у КАМАЗа отказали тормоза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности инцидента с полицейским автомобилем в Петербурге. 

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