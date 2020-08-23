На митинг в Минске пришли члены координационного совета
На акцию протеста в белорусской столице вышли более 100 тысяч человек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На митинг, собравшийся в воскресенье на площади Независимости в Минске, пришли члены президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии. Соратница находящейся сейчас в Литве бывшей участница президентской гонки Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала белорусов к продолжению протестов, отметив, что они должны оставаться мирными.
«Мне кажется, это очень классная традиция — каждый вечер мирные граждане гуляют по своему городу <...> Очень важно поддерживать эту дружескую и миролюбивую атмосферу в Беларуси и в Минске», — цитируют Колесникову «Известия».
В свою очередь. другой член координационного совета, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко, отметил, что КС не может призывать людей к акциям, поскольку любой его призыв завтра обернется «автозаком», «Следственным комитетом», «и пошло». Латушко также заявил, что никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом, и что координационный совет не имеет таких задач и полномочий.
Как пишет издание, вместе с демонстрантами члены КС Мария Колесникова, Павел Латушко и Ольга Ковалькова прошли по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой». Чтобы заглушить крики толпы, власти Минска включили на улице громкую музыку.
Как сообщалось ранее, на митинг сторонников оппозиции в Минске пришли более 100 тысяч человек. Правоохранители в происходящее не вмешивается, хотя в центр города стянута спецтехника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции. Деятельность организации расценивается как попытка захвата власти в стране.
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