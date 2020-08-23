«Лука немного в шоке»: Джанабаева станцевала с шестилетним сыном от Меладзе

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Валентин Черников
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Экс-солистка «ВИА Гры» зажгла с малышом под динамичную музыку.

Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками в Instagram редкими кадрами времяпровождения с сыном. Певица выложила видео, на котором танцует с шестилетним Лукой под трек в стиле техно. На записи поп-дива отрывается, что есть сил. И даже юный наследник не поспевает за ее движениями. На маме белая футболка и желтые шорты, волосы по-домашнему забраны в пучок, а на лице нет косметики.

«Воскресный дэнс, с одним знакомым парнем», — написала в посте экс-солистка «ВИА Гры».

Поклонникам нечасто выпадает случай наблюдать любимицу в таком виде. Обычно Джанабаева не афиширует фрагменты из личной жизни, почти не показывает наследников и избегает вопросов об их взрослении. Поэтому каждое новое фото и видео с детьми в микроблоге жены Валерия Меладзе воспринимается фанатами как ценная редкость.

«Мама поактивнее будет»;

«Меня тоже раскачало»;

«Лука, по-моему, немного в шоке от ваших танцев»;

«Какие классные!»

«Клевые танцы, не хватает только Валеры на заднем плане», - отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Альбина Джанабаева «согрела» фанатов, примерив плащ на голое тело.

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