«Лука немного в шоке»: Джанабаева станцевала с шестилетним сыном от Меладзе
Экс-солистка «ВИА Гры» зажгла с малышом под динамичную музыку.
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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva
Певица Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками в Instagram редкими кадрами времяпровождения с сыном. Певица выложила видео, на котором танцует с шестилетним Лукой под трек в стиле техно. На записи поп-дива отрывается, что есть сил. И даже юный наследник не поспевает за ее движениями. На маме белая футболка и желтые шорты, волосы по-домашнему забраны в пучок, а на лице нет косметики.
«Воскресный дэнс, с одним знакомым парнем», — написала в посте экс-солистка «ВИА Гры».
Поклонникам нечасто выпадает случай наблюдать любимицу в таком виде. Обычно Джанабаева не афиширует фрагменты из личной жизни, почти не показывает наследников и избегает вопросов об их взрослении. Поэтому каждое новое фото и видео с детьми в микроблоге жены Валерия Меладзе воспринимается фанатами как ценная редкость.
«Мама поактивнее будет»;
«Меня тоже раскачало»;
«Лука, по-моему, немного в шоке от ваших танцев»;
«Какие классные!»
«Клевые танцы, не хватает только Валеры на заднем плане», - отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Альбина Джанабаева «согрела» фанатов, примерив плащ на голое тело.
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