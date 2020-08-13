Альбина Джанабаева «согрела» фанатов, примерив плащ на голое тело

Российская певица и телеведущая Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками смелым фото в плаще, надетым на голое тело. Снимок супруга Валерия Меладзе опубликовала на своей странице в Instagram.

В подписи к посту Джанабаева отметила, что погода испортилась, поэтому «пора одеться». Впрочем, сама светская львица не очень последовала своему совету. В кадре она позирует двери отельного номера в бежевом плаще, под которым ничего нет.

Instagram @albinadzhanabaeva

Поклонники певицы с восторгом приняли такой смелый образ. Некоторые даже признали, что снимок оказался настолько горячим, что их согрел.

«Нас Ваша любовь согревает!»

«Божественная красота»

«Ага! Теплое одеялко достала!»

«Почему это так красиво», — комментируют фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Альбина Джанабаева поделилась семейным видео с Валерием Меладзе. На записи семейная пара катается на велосипедах и хвастается спортивными результатами.