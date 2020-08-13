Альбина Джанабаева «согрела» фанатов, примерив плащ на голое тело
Звезда удивила поклонников пикантным снимком в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva
Российская певица и телеведущая Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками смелым фото в плаще, надетым на голое тело. Снимок супруга Валерия Меладзе опубликовала на своей странице в Instagram.
В подписи к посту Джанабаева отметила, что погода испортилась, поэтому «пора одеться». Впрочем, сама светская львица не очень последовала своему совету. В кадре она позирует двери отельного номера в бежевом плаще, под которым ничего нет.
Поклонники певицы с восторгом приняли такой смелый образ. Некоторые даже признали, что снимок оказался настолько горячим, что их согрел.
«Нас Ваша любовь согревает!»
«Божественная красота»
«Ага! Теплое одеялко достала!»
«Почему это так красиво», — комментируют фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Альбина Джанабаева поделилась семейным видео с Валерием Меладзе. На записи семейная пара катается на велосипедах и хвастается спортивными результатами.
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