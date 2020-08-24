Готовить чемоданы? Россия может возобновить рейсы в семь стран

Россия может снять запреты на полеты в семь стран: Францию, Венгрию, Иорданию, Египет — только Каир, Китай — только Шанхай, на Мальту и Кипр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

По информации издания, Росавиации и Роспотребнадзору поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с указанными странами. Заключение этого вопроса ожидается по итогам ближайшего заседания оперативного штаба, которое запланировано на 25 августа.

Источник «Известий» уточняет, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, вероятнее всего, организуют по «швейцарскому принципу» — для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу и для посещения медицинских учреждений.

С 1 августа Россия возобновила рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, открыла границы с Абхазией. А с 15 августа из РФ стали возможны перелеты в Швейцарию. Помито того для российских туристов открыт въезд в Киргизию и Черногорию.

Ранее 5-tv.ru писал, что билеты на внутренние перелеты подешевели вдвое.