Билеты на внутренние перелеты подешевели вдвое

Авиакомпании снизили цены на некоторые рейсы внутри страны почти в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщают «Ведомости».

Снижение стоимости авиабилетов связано со слабым спросом на них. Во многом из-за финансового состояния россиян после пандемии. В связи с этим, крупнейшие авиаперевозчики вынуждены предпринимать все меры для сокращения кассового разрыва.

Значительно упала стоимость перелетов из столицы в различные города России. Так билеты из Москвы в Уфу, Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск обойдутся пассажирам почти в два раза дешевле. На треть упали в цене билеты в Екатеринбург, Самару и Казань.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что некоторые компании меняют ваучеры на билеты несуществующих рейсов.