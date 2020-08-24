США впервые за 100 лет накрою сразу два мощных урагана

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Уже известно о первых жертвах разгула стихии. На Гаити погибли восемь человек.

Фото, видео: REUTERS /ANDRES MARTINEZ CASARES, 5-tv.ru

Как минимум восемь человек на острове Гаити погибли в результате мощного тропического шторма «Лаура». Затоплены сотни населенных пунктов. Больше миллиона жителей остались без электричества. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 155 километров в час.

Одновременно с «Лаурой» к США приближается ураган «Марко». Этот случай уже назвали беспрецедентным. Впервые за 100 лет на Штаты обрушатся сразу два шторма. Дональд Трамп выступил с заявлением о готовности к эвакуации местных жителей.

«Я одобрил объявление чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико и Луизиане. Службы спасения уже мобилизованы. Я проинформировал об этом губернатора Луизианы. Декларация о повышенной готовности к крупному стихийному бедствию уже подписана. У нас отличная команда, но к сожалению стихия обещает быть очень сильной», — заявил президент США.

Готовятся к эвакуации и в Индонезии. Там проснулся вулкан Синабунг. Пока он только выбросил столб пепла и накрыл ближайшие населенные пункты. Но сейсмологи предупреждают: в ближайшее время может начаться извержение. Последнее было всего четыре года назад, и тогда погибли семь человек.

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