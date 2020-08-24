Более ста жильцов остаются в гостиницах после взрыва газа в Ярославле

В Ярославле на месте взрыва бытового газа в жилом доме завершили разбор завалов. Напомню, трагедия произошла в пятницу. В результате ЧП полностью разрушены шесть квартир, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок.

Здание обследовали с помощью диагностического комплекса «Сатурн». И сейчас экспертам предстоит установить, пригодна ли многоэтажка для проживания. Хроника трагедии у Станислава Григорьева.

Анна Власова говорит спасибо всем тем, кто снабдил ее сменной одеждой. Ведь из дома она с сыном не смогла забрать ничего. Вернулись с прогулки, узнали, что квартира в эпицентре взрыва. До двери уже не дошли.

«У нас там племянник оставался… Он говорит двери вышибло… Он в комнате находился. Быстро понял, что произошло, взял телефон и побежал», — рассказывает Анна.

Теперь они вдвоем в номере гостиницы в центре Ярославля. Хозяева отеля проявили милосердие к тем, кто временно без крыши над головой. И это еще не самый худший вариант по последствиям. Погибли трое — две женщины и восьмилетний ребенок. У соседей в квартирах нет стен и пола. Четверо — в больнице.

«Меня завалило плитой и мальчики вытащили, вообще, даже не представляю как. Переломов, ничего нет. Я вообще даже сама в шоке, как так случилось», — вспоминает одна из пострадавших.

Как все случилось — зафиксировала камера видеонаблюдения. Внезапная вспышка и обломки разлетаются веером. Никита выносил мусор, чудом остался жив.

«Я услышал взрыв, прикрылся, развернулся, и потом увидел, как какое-то тело вылетело и отрикошетило в забор», — рассказывает молодой человек.

Женщина, которую выбросило в окно, из квартиры номер 54. Предварительно известно, что именно там случилась утечка газа. Вот эту плиту изъяли с места происшествия. Возможно, у нее был не исправен один из вентилей. Хозяйка вернулась с работы, включила свет и погибла мгновенно.

Взрыв был такой силы, что обломки здания и осколки битого стекла раскидало на сотню метров вокруг. И вот среди этих осколков мы нашли магнитик. Он висел на чьем-то холодильнике. Вот там.

Теперь дом оцеплен полицией. Жильцы приходят посмотреть на него. У всех на устах один вопрос: что будут делать дальше с панельной многоэтажкой 1992 года постройки — сносить или восстанавливать. На месте происшествия работают сотрудники проектной организации, которая конструировала этот дом.

«То есть либо эту секцию будут ремонтировать либо разбирать?»

«Да, конечно, то, что повреждено будет разбираться и потом подводятся усиливающие конструкции. Сейчас пока стабилизировалось, а дальше надо принимать решения по усилению и частичной разборке конструкции», — говорит представитель проектной организации Михаилл Масленин.

Ну, а пока эксперты исследуют покалеченное здание, многие еще раз пересказывает друг другу истории своего спасения. Игорь Хайруллин реставратор и звонарь в одном из местных храмов. На работу обычно приходит рано и возвращается домой не поздно. В тот день он мог отдыхать у окна, которое выбило взрывной волной. Но задержался на службе.

«Я еще звонарь, меня попросили позвонить, задержаться как раз, мой коллега, я как раз позвонил. Случайное совпадение!» — говорит житель дома Игорь Хайруллин.

Многих жильцов, особенно престарелых, спасатели выносили из задымленных помещений на руках. Других семьями спускали по пожарной лестнице. Когда кошмар закончился, всех удалили из опасной зоны, а герои от усталости заснули — прямо на газоне перед домом.