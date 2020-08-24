Как изменится обучение в школах с 1 сентября?

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Валентин Черников
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Руководства учебных заведений надеются обойтись без введения второй и третьей смен.

Как изменится обучение в школах с 1 сентября?

Фото: ТАСС / Marijan Murat

Школы Москвы и Петербурга планируют организовать разобщение школьных потоков без введения второй и третьей смены. Об этом пишет «Московский комсомолец». Однако в некоторых классах время начала и окончания учебы станет отличаться от привычного.

Как рассказали изданию учителя, уроки будут начинаться в разное время, с 08:15 до 10:20 по московскому времени. Позднее всего начинать учебный день предстоит учащимся шестых и восьмых классов. Они могут самостоятельно добираться из дома, а уроков у них меньше, чем у старшеклассников. Заканчивать им придется примерно в 16 часов. По оценкам педагогов, такому распорядку не обрадуются в многодетных семьях.

«Родителям, у которых несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится», — отметила собеседница издания.

Сложности ожидаются и с посещением школьниками столовой. Из-за того, что учащихся придется делить на группы по три-четыре класса, на трапезу планируется выделять лишь по десять минут. А одной из самых серьезных проблем с 1 сентября станут пропуски занятий.

«Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от врача. Как это организовать на деле, не очень понятно, ситуации бывают разные: живот заболел, устал. Педиатры не справятся, если все будут бегать к ним по каждому поводу. Но, по крайней мере, в сентябре родители должны быть готовы к тому, что любой пропуск будет заканчиваться походом к врачу», — предупредила завуч одной из столичных школ.

Если у ребенка случится недомогание во время учебы, его отпустят домой только с родителями. Когда взрослые не смогут явиться в учебное заведение, а состояние ребенка будет вызывать опасения, ему вызовут «скорую». Если у одного из учеников диагностируют коронавирус, весь класс на две недели отправят на дистанционное обучение. В случае выявления этого заболевания у педагога, на онлайн-занятия переведут несколько классов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские учителя попросили компенсации дополнительных расходов на «удаленке».

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