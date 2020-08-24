Российские учителя попросили компенсации дополнительных расходов на «удаленке»

Российские учителя обратились к федеральным властям с просьбой о компенсации их онлайн-работы в период пандемии коронавируса. Соответствующее обращение появилось на сайте Российской общественной инициативы, пишет ФАН. Авторы публикации добиваются единовременных выплат и повышения зарплат педагогов в размере половины оклада.

«Разовая выплата сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в размере одного месячного оклада, а также повышение ежемесячных выплат на 50% оклада в связи с возросшими тратами учителей и преподавателей, чей доход не превышает 200% регионального прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Как уточняют авторы публикации, занятия в режиме онлайн потребовали от учителей непредусмотренных расходов: приобретения устройств для выхода в интернет и улучшения качества связи. Кроме того, многие работники сферы образования самостоятельно осваивали новые для себя компетенции для работы в сети.

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