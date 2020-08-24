Российские учителя попросили компенсации дополнительных расходов на «удаленке»

|
Валентин Черников
18

На сайте общественной инициативы появилась петиция о единовременных выплатах и повышения окладов педагогов.

Фото, видео: ТАСС / TNS via ZUMA Wire, 5-tv.ru

Российские учителя обратились к федеральным властям с просьбой о компенсации их онлайн-работы в период пандемии коронавируса. Соответствующее обращение появилось на сайте Российской общественной инициативы, пишет ФАН. Авторы публикации добиваются единовременных выплат и повышения зарплат педагогов в размере половины оклада.

«Разовая выплата сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в размере одного месячного оклада, а также повышение ежемесячных выплат на 50% оклада в связи с возросшими тратами учителей и преподавателей, чей доход не превышает 200% регионального прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Как уточняют авторы публикации, занятия в режиме онлайн потребовали от учителей непредусмотренных расходов: приобретения устройств для выхода в интернет и улучшения качества связи. Кроме того, многие работники сферы образования самостоятельно осваивали новые для себя компетенции для работы в сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Онищенко рассказал, какими на самом деле должны быть стипендии в РФ.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:21
Российские учителя попросили компенсации дополнительных расходов на «удаленке»
0:05
Евпатий Коловрат: Что ни в коем случае нельзя делать 24 августа?
23:59
«Какие сладкие!» — Симоньян показала домашние танцы своих детей
23:39
«Волосы лезут клочьями»: Перенесшие коронавирус пациенты жалуются на облысение
23:25
«Он никуда не бежал»: пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его местонахождении в течение дня
22:57
После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко

Сейчас читают

После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление своей резиденции в Минске — видео
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок