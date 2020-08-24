Названы самые дешевые направления для полетов в сентябре

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Василий Заика
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Соответствующее исследование провели аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Soeren Stache

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые дешевые направления для полетов в сентябре, сообщает RT. В ходе исследования аналитики выяснили, что россияне чаще всего искали авиабилеты с вылетом из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.

Самый дешевый перелет для жителей столицы РФ обойдется в одну тысячу рублей с небольшим. За эти деньги из Москвы можно улететь в Петербург, Воронеж, Чебоксары и Саратов.

Петербуржцы за 1050 рублей могут приобрести билет до столицы. За путешествие на самолете в Ярославль, Казань или Калининград придется заплатить уже 1 600 рублей.

Жителям Екатеринбурга билеты до Москвы и Уфы в сентябре обойдутся более чем в две тысячи рублей. Стоимость билетов до Самары и Краснодара не превысит 2 600 рублей.

За полеты в Томск и Барнаул из Новосибирска россиянам придется заплатить 1 200 рублей. Билет до Кемерово стоит 2 400 рублей, а до Петербурга — 3 700 рублей.

Самыми выгодными направлениями из Казани в сентябре являются Москва и Северная столица — 1 500 рублей.

Говоря о зарубежных странах, стоит отметить, что билеты из Москвы и Петербурга в Лондон можно приобрести за 4 000 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может возобновить рейсы в семь стран.

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