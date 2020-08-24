По протоптанной дорожке: Марата Башарова снова уволили

Актер Марат Башаров известен не столько ролями, сколько громкими скандалами вокруг своей персоны. Несколько разводов, заявления бывших жен об избиениях, злоупотребление алкоголем, увольнения с работы — это лишь малая часть того, о чем писали газеты и судачили звездные коллеги.

Теперь и «Современный театр антрепризы» разорвал контракт с 45-летним актером. Башаров сотрудничал с театром на протяжении нескольких лет, сообщает «Экспресс газета», но сейчас якобы был заменен во всех постановках другим артистом.

Зимой 2019 года продюсеры спектакля «День сюрпризов» стремительно разорвали рабочие отношения с Маратом. Произошло это потому, что зрители перестали покупать билеты на постановку с «пьяницей и дебоширом» в главной роли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марат Башаров прокомментировал продажу своей квартиры за 34 миллиона.