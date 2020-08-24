Мать 9-летней девочки прокомментировала пожизненный срок для убийцы ее дочери

Эфирная новость 35

Женщина выступила с обращением ко всем родителям.

Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Максим Стулов, 5-tv.ru

В Саратове к пожизненному заключению приговорили убийцу девятилетней девочки. Местный житель Михаил Туватин будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима.

Суровое наказание обусловлено исключительной тяжестью совершенных им преступлений — отметил суд.

Резонансная история произошла в октябре прошлого года. Тогда почти двое суток весь город искал пропавшую школьницу. Тело девочки нашли в заброшенном гараже, Туватин надругался над ребенком и задушил. Все это, как позже показала экспертиза, он сделал будучи вменяемым. И с непогашенными судимостями за изнасилование и разбой.

«Существу, которое забрало ее у нас — я не могу назвать его человеком — не будет больше покоя ни на земле, ни на небе. Теперь его главный судья — Господь. Сейчас мы знаем одно — мы живем среди подобных личностей и даже не подозреваем об этом. Наши дети находятся в опасности, пока ходят одни. Таких нелюдей не должно быть среди здорового общества. И безлюдных необустроенных мест, где может подстерегать опасность, тоже не должно быть», — подчеркнула в интервью сайту KP.RU мать убитой девочки Елена Киселева.

Женщина обратилась также ко всем родителям с просьбой беречь и обнимать своих детей, а также обязательно интересоваться их жизнью, чтобы «они почувствовали себя счастливыми».

Читайте также

+21° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:51
Лолита поддержала харассмент в отношении женщин после пятидесяти
18:49
Уголовное дело возбуждено после нападения сектантов на журналиста РЕН ТВ
18:32
Видео: Тиктокерше, откровенно станцевавшей в костюме монашки, разбили лицо
18:28
Детский спорт и COVID-19: тысячи юных спортсменов мечтают вернуться к тренировкам
18:23
«Дальше нужно ждать»: эксперт оценил заявление немецких врачей о состоянии Навального
18:20
В Подмосковье стартовал международный форум «Армия — 2020»

Сейчас читают

Как знак зодиака сотрудника влияет на работу коллектива — мнение астролога
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок