Мать 9-летней девочки прокомментировала пожизненный срок для убийцы ее дочери

В Саратове к пожизненному заключению приговорили убийцу девятилетней девочки. Местный житель Михаил Туватин будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима.

Суровое наказание обусловлено исключительной тяжестью совершенных им преступлений — отметил суд.

Резонансная история произошла в октябре прошлого года. Тогда почти двое суток весь город искал пропавшую школьницу. Тело девочки нашли в заброшенном гараже, Туватин надругался над ребенком и задушил. Все это, как позже показала экспертиза, он сделал будучи вменяемым. И с непогашенными судимостями за изнасилование и разбой.

«Существу, которое забрало ее у нас — я не могу назвать его человеком — не будет больше покоя ни на земле, ни на небе. Теперь его главный судья — Господь. Сейчас мы знаем одно — мы живем среди подобных личностей и даже не подозреваем об этом. Наши дети находятся в опасности, пока ходят одни. Таких нелюдей не должно быть среди здорового общества. И безлюдных необустроенных мест, где может подстерегать опасность, тоже не должно быть», — подчеркнула в интервью сайту KP.RU мать убитой девочки Елена Киселева.

Женщина обратилась также ко всем родителям с просьбой беречь и обнимать своих детей, а также обязательно интересоваться их жизнью, чтобы «они почувствовали себя счастливыми».