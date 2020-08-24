Мать 9-летней девочки прокомментировала пожизненный срок для убийцы ее дочери
Женщина выступила с обращением ко всем родителям.
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Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Максим Стулов, 5-tv.ru
В Саратове к пожизненному заключению приговорили убийцу девятилетней девочки. Местный житель Михаил Туватин будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима.
Суровое наказание обусловлено исключительной тяжестью совершенных им преступлений — отметил суд.
Резонансная история произошла в октябре прошлого года. Тогда почти двое суток весь город искал пропавшую школьницу. Тело девочки нашли в заброшенном гараже, Туватин надругался над ребенком и задушил. Все это, как позже показала экспертиза, он сделал будучи вменяемым. И с непогашенными судимостями за изнасилование и разбой.
«Существу, которое забрало ее у нас — я не могу назвать его человеком — не будет больше покоя ни на земле, ни на небе. Теперь его главный судья — Господь. Сейчас мы знаем одно — мы живем среди подобных личностей и даже не подозреваем об этом. Наши дети находятся в опасности, пока ходят одни. Таких нелюдей не должно быть среди здорового общества. И безлюдных необустроенных мест, где может подстерегать опасность, тоже не должно быть», — подчеркнула в интервью сайту KP.RU мать убитой девочки Елена Киселева.
Женщина обратилась также ко всем родителям с просьбой беречь и обнимать своих детей, а также обязательно интересоваться их жизнью, чтобы «они почувствовали себя счастливыми».
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