Медэксперт высказался о версии немецких врачей по диагнозу Навального

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Молодцова Анна
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Медики из клиники «Шарите» заявили, что в организме блогера было выявлено вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

Медэксперт высказался о версии немецких врачей по диагнозу Навального

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Версия немецких врачей из клиники «Шарите» по поводу диагнозу Алексея Навального рассматривалась российскими медиками в первый же день, однако подтверждения не нашла. Об этом РИА Новости заявил заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из Charite не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы», — сказал эксперт.

По его словам, врачи из ФРГ говорят о клинических данных, а не о веществе, которое ни российскими, ни немецкими специалистами найдено не было.

«Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — сообщил Теплых.

Он также заявил, что атропин, которым лечат Навального немецкие врачи, блогеру давали еще в первые минуты после госпитализации. В дальнейшем обсуждалась необходимость повторного введения препарата. Кроме того, как заявил медэксперт, присутствие подобной химической реакции в организме возможно «как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни».

Теплых выразил надежду, что состояние здоровья блогера будет улучшаться и подчеркнул, что российские специалисты готовы к сотрудничеству с немецкими коллегами.

При этом он отметил, что главное, что больному в результате перевозки в Германию не стало хуже.

Блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, выполнявшего рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию одной из местных больниц в тяжелом состоянии. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. По словам врачей, ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские медики считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа блогера транспортировали в берлинскую клинику «Шарите».

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи из омской больницы готовы отдать клинике в ФРГ биоматериалы Навального.

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