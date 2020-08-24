Врачи из омской больницы готовы отдать немецкой клинике биоматериалы Навального

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Алиса Маркова
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Блогер находится в коме. Его состояние резко ухудшилось 20 августа во время полета из Томска в Москву.

Врачи из омской больницы готовы отдать немецкой клинике биоматериалы Навального

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи № 1 готовы отдать образцы биоматериалов и результаты лабораторных исследований Алексея Навального немецкой клинике «Шарите». Решение было принято после того, как специалисты из Германии поведали о своих первых результатах обследования блогера.

«Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — рассказали в омской больнице, отметив, что уже предоставили зарубежным коллегам результаты МРТ пациента.

По словам врачей из медицинского учреждения под названием «Шарите», клинические данные говорят об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, которые обычно применяются для лечения болезней в сфере неврологии и психиатрии. Правда что это за вещество, пока точно установить не удалось.

К слову в интервью 5-tv.ru руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин заявил, что клинических проявлений свойственных отравлению препаратом ингибитор холинэстеразы у Навального не было.

Сейчас блогер находится в искусственной коме, острой угрозы жизни нет.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где россиянина госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера при поступлении обнаружено не было. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику «Шарите».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как окружение Навального пиарилось на его болезни.

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