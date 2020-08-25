Кадры с места смертельной аварии в Ростовской области

В Ростовской области выясняют обстоятельства серьезной аварии. На трассе недалеко от Новочеркасска столкнулись две иномарки. Один человек погиб, шестеро , в том числе двухлетний ребенок, пострадали.

По предварительным данным, Mercedes при обгоне выскочил на встречку и там врезался в другой автомобиль. По информации ГИБДД, водитель иномарки получил права всего два месяца назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль снес бригаду дорожных рабочих в Ленинградской области. По предварительным данным, авария произошла на трассе А-121 «Сортавала».