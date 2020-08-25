Кадры с места смертельной аварии в Ростовской области

Эфирная новость 34

В результате ДТП один человек погиб и шестеро, в том числе ребенок, пострадали.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Ростовской области выясняют обстоятельства серьезной аварии. На трассе недалеко от Новочеркасска столкнулись две иномарки. Один человек погиб, шестеро , в том числе двухлетний ребенок, пострадали.

По предварительным данным, Mercedes при обгоне выскочил на встречку и там врезался в другой автомобиль. По информации ГИБДД, водитель иномарки получил права всего два месяца назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль снес бригаду дорожных рабочих в Ленинградской области. По предварительным данным, авария произошла на трассе А-121 «Сортавала».

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:17
Душевность и надежда «на авось»: Россияне назвали черты национального характера
5:01
«Мое счастьишко»: Тодоренко показала, как учит петь сына в маске оленя
4:43
В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании малолетних девочек вожатый
4:18
Кадры с места смертельной аварии в Ростовской области
4:04
Тысячи детей эвакуируют из детсадов в Хабаровске после сообщений о минировании
3:58
Новые меры поддержки малообеспеченным семьям утвердило правительство

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок