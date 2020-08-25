Кадры с места смертельной аварии в Ростовской области
В результате ДТП один человек погиб и шестеро, в том числе ребенок, пострадали.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Ростовской области выясняют обстоятельства серьезной аварии. На трассе недалеко от Новочеркасска столкнулись две иномарки. Один человек погиб, шестеро , в том числе двухлетний ребенок, пострадали.
По предварительным данным, Mercedes при обгоне выскочил на встречку и там врезался в другой автомобиль. По информации ГИБДД, водитель иномарки получил права всего два месяца назад.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль снес бригаду дорожных рабочих в Ленинградской области. По предварительным данным, авария произошла на трассе А-121 «Сортавала».
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