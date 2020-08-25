Автомобиль снес бригаду рабочих под Петербургом. Трое погибли — фото
В результате аварии на трассе А-121 «Сортавала» образовалась пробка длиной в несколько километров.
Фото: Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Автомобиль снес бригаду дорожных рабочих в Ленинградской области. По предварительным данным, авария произошла на трассе А-121 «Сортавала».
Предположительно, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на спецтехнику в правом ряду — в тот момент там проводились работы по нанесению дорожной разметки.
Согласно пока не подтвержденным данным, ДТП унесло жизни трех человек. Погиб водитель машины и двое пассажиров. Дорожные рабочие, находившиеся в спецтехнике, получили травмы средней степени тяжести. Устанавливаются личности скончавшихся.
В результате инцидента образовалась пробка на несколько километров на трассе А-121 «Сортавала» в сторону Санкт-Петербурга
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