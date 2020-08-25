Автомобиль снес бригаду рабочих под Петербургом. Трое погибли — фото

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 60

В результате аварии на трассе А-121 «Сортавала» образовалась пробка длиной в несколько километров.

Автомобиль снес бригаду рабочих под Петербургом. Трое погибли — фото

Фото: Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Автомобиль снес бригаду дорожных рабочих в Ленинградской области. По предварительным данным, авария произошла на трассе А-121 «Сортавала».

Предположительно, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на спецтехнику в правом ряду — в тот момент там проводились работы по нанесению дорожной разметки.

Согласно пока не подтвержденным данным, ДТП унесло жизни трех человек. Погиб водитель машины и двое пассажиров. Дорожные рабочие,  находившиеся в спецтехнике, получили травмы средней степени тяжести. Устанавливаются личности скончавшихся. 

В результате инцидента образовалась пробка на несколько километров на трассе А-121 «Сортавала» в сторону Санкт-Петербурга

Автомобиль снес бригаду рабочих под Петербургом. Трое погибли — фото

1/3

Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

2/3

Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

3/3

Telegram / Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:13
Подарок для спортсменов: В поселке Ленобласти оборудовали новый спортзал
1:53
Сенсационные рекорды и испытания: Как прошел первый день Армейских игр-2020?
1:40
Гармаш раскрыл, чем занимается после скандального ухода из «Современника»
1:09
Автомобиль снес бригаду рабочих под Петербургом. Трое погибли — фото
1:04
«Люблю»: Фадеев заинтриговал снимком с молодой певицей
0:47
Виноваты хакеры? Мог ли автомобиль Ефремова быть на ходу без водителя?

Сейчас читают

Билеты на суд с Ефремовым продают на Avito за полмиллиона рублей
Пашаев заявил, что на него собираются завести уголовное дело из-за работы с Ефремовым
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок