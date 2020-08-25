Автомобиль снес бригаду дорожных рабочих в Ленинградской области. По предварительным данным, авария произошла на трассе А-121 «Сортавала».

Предположительно, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на спецтехнику в правом ряду — в тот момент там проводились работы по нанесению дорожной разметки.

Согласно пока не подтвержденным данным, ДТП унесло жизни трех человек. Погиб водитель машины и двое пассажиров. Дорожные рабочие, находившиеся в спецтехнике, получили травмы средней степени тяжести. Устанавливаются личности скончавшихся.

В результате инцидента образовалась пробка на несколько километров на трассе А-121 «Сортавала» в сторону Санкт-Петербурга