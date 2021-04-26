Сколько часов нужно спать разным знакам зодиака?

Оказывается, созвездия, под которыми родился человек, могут определить его режим дня, привычки и даже количество часов сна, достаточных для нормального функционирования, пишет «Караван».

Овны

Прирожденные лидеры, Овны стремятся все контролировать и знать о происходящем. Из-за этого они довольно напряжены перед сном, постоянно прокручивают в голове события прошедшего дня или планируют следующий, им сложно спать более четырех-пяти часов. Этого количества сна им достаточно, но чтобы отдых был действительно полноценным, следует перед сном как следует проветрить помещение, отказаться от гаджетов и просмотра телевизора, слушать спокойную музыку или медитировать.

Тельцы

Не так важно, сколько спит Телец — будь это пять часов, восемь или даже десять. Главное — как он спит. Так что Тельцам рекомендуется иметь отдельное помещение для сна, где не будет отвлекающих факторов. Чтобы не перевозбудить свое сознание, лучше всего отказаться от алкоголя за несколько часов до отхода ко сну, не спорить с близкими, постараться максимально расслабиться. Процесс пробуждения тоже важен, иначе у них не будет ощущения отдыха даже после долгого сна.

Близнецы

Слишком непостоянный знак, что проявляется даже в том, как и сколько спят Близнецы. Здесь нет единого клише — они могут подремать два часа, а могут провести в сне и половину суток, а чувствовать себя будут одинаково бодро. Рекомендация же — здоровый восьмичасовой сон — может соблюдаться только в случае, если они перестанут перебирать в памяти события последних дней перед сном. Также стоит отказаться от смартфона за пару часов до сна, посвятить это время себе, легкой разминке и дыхательной гимнастике.

Раки

Ракам стоит спать не менее восьми часов. А лучше даже больше, весь иначе им сложно подняться, настроение будет испорчено с самого утра и на весь день. Расслабляющая ванна, удобная одежда, свежие простыни и теплое одеяло — все это поможет им заснуть и не пробуждаться по несколько раз за ночь. Одеяло помогает создать чувство защищенности, но если тревоги и печали все равно не дают Ракам уснуть, то лучше свернуться в позу эмбриона — это помогает сосредоточиться на засыпании.

Львы

Львам не нужно много часов сна — хватит и семи. Однако им нужен простор — большая кровать, возможность свободно менять позу и переворачиваться. А еще им плохо спиться в одиночестве — нужен человек, которого можно коснуться или обнять. В противном случае требуется какой-то заменитель — подушка или любимый кот. Работает не так эффективно, но заснуть помогает.

Девы

Для перезагрузки и восстановления сил Девам много спать не требуется. Так, всего четырех часов им хватает для полноценного сна, однако иногда стоит позволять себе поспать подольше. Чтобы не заниматься самоанализом перед сном, многие рекомендуют Девам вести дневник чувств и переживаний — так они смогут излить свои чувства, а не будут волноваться перед сном. Нужно окружить себя приятными запахами, чтобы сон был крепче и спокойнее.

Весы

Весы любят спать долго, и хороший сон им необходим. Девять, десять или даже 12 часов сна — и это не предел для Весов. Сон помогает им бороться с депрессивными настроениями, поэтому отход к нему они сопровождают настоящими ритуалами. Успокаивающий чай, удобная пижама, любимая книга и широкая постель — вот залог их хорошего настроения.

Скорпионы

Скорпионы спят стандартные восемь часов в сутки, но им свойственно часто пробуждаться и чутко спать. Бессонница — это проявление их безудержной энергии и вечной активности. Кроме того, им сложно заснуть после полуночи, когда их мозг снова начинает работать, как машина. Так что им неплохо удается ночная работа, а сон они могут спокойно переносить на дневное время. Им непросто просыпаться, а вспомнить сны они почти не могут.

Стрельцы

Стрельцы принадлежат к тем, кто считает сон бесполезной тратой времени. Да и много спать им не нужно, поэтому они могут перебиваться парой часов дремоты время от времени. Несмотря на это, им снятся яркие, интересные, полные подробностей осознанные сны, которые они переживают, как реальные события.

Козероги

Козерогам не нужно спать более восьми часов — они придерживаются стандарта. А еще могут просто приказать себе заснуть и проснуться в конкретное время, не нуждаясь в помощи будильника. Очень редко они позволяют себе отоспаться, только если уверены, что это не помешает их важным делам. А вот бессонница им почти незнакома, если только они не переживают тяжелый стресс.

Водолеи

Пять часов сна — тот максимум, который позволяют себе Водолеи. Им свойственно много думать перед сном и после пробуждения, редко получается расслабиться, они постоянно анализируют поведение окружающих. Отказ от гаджетов и теплая ванна с успокаивающими травами перед сном поможет им расслабиться.

Рыбы

Вот кто любит поспать, так это Рыбы. Они не могут спать меньше девяти часов, по возможности стараясь проводить в постели по десять-двенадцать часов. Хороший выходной для Рыб — это часто день, проведенный в кровати. Сон помогает им восстановиться после стресса, успокоиться, спустить на тормозах сложные ситуации. Настраиваться на сон им не требуются — они с удовольствием уходят в царство Морфея сразу, как их голова касается подушки.

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