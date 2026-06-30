«Слава Богу, не памятник»: Маковецкий удивился статусу иконы у молодежи

Сергея Маковецкого удивило отношение молодых актеров к нему

Народный артист России Сергей Маковецкий удивился тому, что молодое поколение актеров испытывает к нему особые чувства. Своими эмоциями он поделился корреспонденту 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

Узнав, что молодежь хочет равняться на него и считает его иконой в театральном мире, Маковецкий с юмором ответил: «Слава богу, не памятник». Он также отметил, что к современной молодежи относится с теплотой.

«Очень хорошо отношусь к молодому поколению — оно совсем другое, оно свободнее», — подчеркнул артист, добавив, что не намерен критиковать или хвалить оголтело юных актеров.

Своим главным пожеланием молодежи Сергей назвал встречу со «своим» режиссером. Он добавил, что можно быть очень способным и оставаться таким всегда.

Ранее Маковецкий призвал молодых актеров и студентов театральных вузов изучать классические произведения целиком, поскольку без полного прочтения невозможно работать над спектаклями.

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