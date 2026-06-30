«Без прочтения пьесы никак»: Маковецкий о важности работы с классикой

Маковецкий: нельзя ставить спектакль без прочтения пьесы или романа

Народный артист России Сергей Маковецкий считает, что молодые актеры и студенты театральных вузов обязаны читать классические произведения целиком, так как без этого нельзя представить работу над спектаклем. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

«Если молодые артисты или студенты в театре, то как они могут не читать произведения? Ребята, которые пошли в театральное, не могут не читать произведения — не могут ставить спектакли, не прочитав пьесу или спектакль по роману, не прочитав роман», — удивился актер.

При этом Маковецкий допустил, что некоторые артисты могут работать именно без прочтения классики. По его словам, каждый вправе выбирать собственный метод.

«Может кто-то и умеет так, то, пожалуйста, пусть делает так, как хочет. У каждого свои скелеты в шкафу», — добавил он.

О нечитающих постановщиках несколько лет назад высказывался балетмейстер Николай Цискаридзе. Так, артист заявил, что они перестали читать книги и считают, что «пипл хавает».

Ранее Маковецкий рассказал, что получает удовольствие от своей актерской деятельности.

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