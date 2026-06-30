«Без прочтения пьесы никак»: Маковецкий о важности работы с классикой

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 39 0

Актер уверен, что нельзя ставить спектакль по краткому содержанию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Маковецкий: нельзя ставить спектакль без прочтения пьесы или романа

Народный артист России Сергей Маковецкий считает, что молодые актеры и студенты театральных вузов обязаны читать классические произведения целиком, так как без этого нельзя представить работу над спектаклем. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

«Если молодые артисты или студенты в театре, то как они могут не читать произведения? Ребята, которые пошли в театральное, не могут не читать произведения — не могут ставить спектакли, не прочитав пьесу или спектакль по роману, не прочитав роман», — удивился актер.

При этом Маковецкий допустил, что некоторые артисты могут работать именно без прочтения классики. По его словам, каждый вправе выбирать собственный метод.

«Может кто-то и умеет так, то, пожалуйста, пусть делает так, как хочет. У каждого свои скелеты в шкафу», — добавил он.

О нечитающих постановщиках несколько лет назад высказывался балетмейстер Николай Цискаридзе. Так, артист заявил, что они перестали читать книги и считают, что «пипл хавает».

Ранее Маковецкий рассказал, что получает удовольствие от своей актерской деятельности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
5:31
«Слава Богу, не памятник»: Маковецкий удивился статусу иконы у молодежи
5:17
Никакого оправдания: Белоруссия призвала осудить Киев за атаку на автобус с детьми
5:00
«Грусть должна присутствовать»: Хабенский об эмоциях вечера памяти Золотовицкого
4:40
«Без прочтения пьесы никак»: Маковецкий о важности работы с классикой
4:20
«Не та эстетика»: Цискаридзе оценил спектакль «Гамлет» с Борисовым

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
Бьет по глазам: треть людей в мире заражена вызывающим потерю зрения паразитом
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео