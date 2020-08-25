Нет денег на видеорегистраторы: в США новая волна протестов BLM
Причиной всплеска агрессии на улицах стал не только факт применения оружия в адрес темнокожего, но и то, что обосновать это невозможно — нет записей.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Город Кеноша в штате Висконсин стал новым центром беспорядков. Там введен комендантский час, но говорить о порядке — явно не приходится. Активисты движения «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter) разгромили здание суда, а теперь повсеместно сжигают рестораны и автосалоны, крушат витрины магазинов.
Погромы и ожесточенные столкновения с полицией начались после инцидента с 29-летним Джейкобом Блейком. Полицейские во время задержания семь раз выстрелили ему в спину. Сейчас стражей порядка отстранили от службы. Ведется расследование.
Но понять, что заставило полицейских применить оружие — пока не удается. Виной всему — отсутствие у них мобильных видеорегистраторов, которые обязательно должны быть у каждого патрульного. Однако, как заявил мэр Кеноши, на эти гаджеты просто не хватило денег.
В связи с напряженной обстановкой власти Висконсина запросили помощи у Вашингтона. В ближайшее время в штат направят 125 бойцов национальной гвардии.
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