За любовь детей к АУЕ* родителей накажут рублем
А исправлением воспитания любителей «блатной романтики» займутся в инспекции по делам несовершеннолетних.
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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru
Родителей, чьи дети прославляют запрещенное движение АУЕ* — накажут рублем. Максимальную сумму штрафа планируется установить в размере 700 тысяч рублей.
А воспитанием юных любителей «блатной романтики» займется инспекция по делам несовершеннолетних. При этом, уголовное преследование может грозить даже за призыв к вступлению в ряды сообщества. Это могут быть не только выкрики, но и посты в соцсетях.
С 17-го августа Верховный суд признал субкультуру АУЕ экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.
* — запрещена в РФ.
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