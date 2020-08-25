За любовь детей к АУЕ* родителей накажут рублем

Родителей, чьи дети прославляют запрещенное движение АУЕ* — накажут рублем. Максимальную сумму штрафа планируется установить в размере 700 тысяч рублей.

А воспитанием юных любителей «блатной романтики» займется инспекция по делам несовершеннолетних. При этом, уголовное преследование может грозить даже за призыв к вступлению в ряды сообщества. Это могут быть не только выкрики, но и посты в соцсетях.

С 17-го августа Верховный суд признал субкультуру АУЕ экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.

* — запрещена в РФ.