За любовь детей к АУЕ* родителей накажут рублем

Эфирная новость 53

А исправлением воспитания любителей «блатной романтики» займутся в инспекции по делам несовершеннолетних.

Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

Родителей, чьи дети прославляют запрещенное движение АУЕ* — накажут рублем. Максимальную сумму штрафа планируется установить в размере 700 тысяч рублей.

А воспитанием юных любителей «блатной романтики» займется инспекция по делам несовершеннолетних. При этом, уголовное преследование может грозить даже за призыв к вступлению в ряды сообщества. Это могут быть не только выкрики, но и посты в соцсетях.

С 17-го августа Верховный суд признал субкультуру АУЕ экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:03
Редко, но метко: при каком условии можно повторно подхватить коронавирус?
12:58
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального
12:53
Двое военных пострадали при обстреле российской колонны в Сирии
12:49
Всех на «удаленку»? Что делать, если у школьника обнаружат коронавирус
12:46
«Счастье, а не город» — Малышева вернулась из США и восхитилась Москвой
12:34
Военный патруль РФ подвергся нападению на трассе М-4 в Сирии

Сейчас читают

«Голубая кровь»: Ольга Бузова нашла в своей генеалогии дворянские корни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок