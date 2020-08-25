«Счастье, а не город» — Малышева вернулась из США и восхитилась Москвой
Телеведущая навещала семью своего старшего сына в Нью-Йорке, у которого родилась дочь.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: www.globallookpress / Maxim Burlak, Instagram @malysheva.live
Самый известный врач российского телевидения Елена Малышева вернулась в Москву из отпуска в Нью-Йорке. Полететь в Штаты, минуя закрытые границы, знаменитость заставило радостное событие — у ее старшего сына Юрия 22 августа родилась дочка Аня.
Вернувшись на родину, доктор медицинских наук испытала самые светлые чувства по отношению к столице России. Своими эмоциями она поделилась с поклонниками в микроблоге Instagram.
«Москва вот прям прекрасна, многолюдна. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город!» — восхищалась Малышева за кадром, снимая панорамы столицы на видео.
Известно, что оба сына Елены живут за океаном — в высотке Нью-Йорка. Ведущая программы «Жить здорово» часто летает в гости к детям и троим внукам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Малышева сыграла с внуком на пианино.
Читайте также
60%
0.32 87.90
0.17
Нашли ошибку?