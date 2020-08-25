Самый известный врач российского телевидения Елена Малышева вернулась в Москву из отпуска в Нью-Йорке. Полететь в Штаты, минуя закрытые границы, знаменитость заставило радостное событие — у ее старшего сына Юрия 22 августа родилась дочка Аня.

Вернувшись на родину, доктор медицинских наук испытала самые светлые чувства по отношению к столице России. Своими эмоциями она поделилась с поклонниками в микроблоге Instagram.

«Москва вот прям прекрасна, многолюдна. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город!» — восхищалась Малышева за кадром, снимая панорамы столицы на видео.

Известно, что оба сына Елены живут за океаном — в высотке Нью-Йорка. Ведущая программы «Жить здорово» часто летает в гости к детям и троим внукам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Малышева сыграла с внуком на пианино.