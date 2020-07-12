Видео: Елена Малышева сыграла в четыре руки с внуком на пианино

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Алиса Старжевская
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Популярная телеведущая уверена, что это не просто развлечение, а способ научиться планировать свою жизнь.

Фото, видео: Instagram @malysheva.live; ТАСС / Алешковский Митя

Телеведущая Елена Малышева вместе с внуком Игорем сыграла дуэтом на фортепиано. Они исполнили один из несложных вальсов. Видео появилось на странице знаменитого теледоктора в Instagram.

Малышева отметила, что обучение детей музыке — это намного больше, чем просто музыкальное образование.

«Ритмы учат строить последовательные ряды. А это умение планировать свою жизнь, распределяя, как такт за тактом, дело за делом», — написала Елена Малышева.

Instagram @malysheva.live

Пятилетний внук российской телеведущей Игорь Малышев живет вместе с родителями в США. Там же он посещает уроки игры на пианино. Его знаменитая бабушка отметила, что и сама окончила музыкальную школу.

«Могу сказать точно, что детские музыкальные школы в России намного порядков выше, чем детское музыкальное образование в США. Здесь таких доступных музыкальных школ, как у нас нет. Все занятия частные с преподавателем. А у нас в расписание были специальность, сольфеджио, музыкальная литература, хор», — написала Елена Малышева.

Сейчас телеведущая находится в США. Туда в начале июля она улетела на «каникулы» после съемок самого длинного сезона «Жить здорово». Есть и еще один повод для визита к старшему сыну — на днях у Юрия Малышева должен родиться третий ребенок. Естественно, мама и бабушка не могла остаться в стороне и полетела помогать семье.

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