«Мир прекрасен!» — Елена Малышева стала бабушкой в третий раз

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Молодцова Анна
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В семье старшего сына популярной телеведущей родилась долгожданная девочка.

«Мир прекрасен!» — Елена Малышева стала бабушкой в третий раз

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Известная телеведущая и врач Елена Малышева стала бабушкой в третий раз. В семье ее старшего сына Юрия 22 августа родилась первая девочка, которую назвали Аней.

О радостном событии теледоктор рассказала на своей странице в Instagram. Малышева не стала сдерживать своих эмоций по поводу появления на свет долгожданной внучки. Она напомнила, что у малышки есть два старших брата, которые всегда смогут ее защитить.

«Мы очень-очень ждали тебя! Будь здорова и счастлива, наша милая девочка! Мир прекрасен!» — написала радостная бабушка.

 
 
 
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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

Телеведущая также поведала, что старший брат новорожденной — пятилетний Игорь — написал письмо маленькой сестренке. Малышева выложила ролик, на котором мальчик старательно выводит текст послания малышке. А вот младший брат Ани двухлетний Артур пока писать не умеет, но уже вовсю пытается произнести имя сестренки, называя ее «Няня», сообщила врач.

Известно, что девочка появилась на свет в США, где живут оба сына Малышевой. В начале июля телеведущая улетела за океан, чтобы подготовиться к прибавлению в семействе и повидать внуков, которых не видела полгода.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Малышева сыграла с внуком на пианино.

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