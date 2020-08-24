Известная телеведущая и врач Елена Малышева стала бабушкой в третий раз. В семье ее старшего сына Юрия 22 августа родилась первая девочка, которую назвали Аней.

О радостном событии теледоктор рассказала на своей странице в Instagram. Малышева не стала сдерживать своих эмоций по поводу появления на свет долгожданной внучки. Она напомнила, что у малышки есть два старших брата, которые всегда смогут ее защитить.

«Мы очень-очень ждали тебя! Будь здорова и счастлива, наша милая девочка! Мир прекрасен!» — написала радостная бабушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 24 Авг 2020 в 3:34 PDT

Телеведущая также поведала, что старший брат новорожденной — пятилетний Игорь — написал письмо маленькой сестренке. Малышева выложила ролик, на котором мальчик старательно выводит текст послания малышке. А вот младший брат Ани двухлетний Артур пока писать не умеет, но уже вовсю пытается произнести имя сестренки, называя ее «Няня», сообщила врач.

Известно, что девочка появилась на свет в США, где живут оба сына Малышевой. В начале июля телеведущая улетела за океан, чтобы подготовиться к прибавлению в семействе и повидать внуков, которых не видела полгода.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Малышева сыграла с внуком на пианино.