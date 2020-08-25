Под щи с лесными грибами: Лавров обсудил с Биганом Белоруссию и СНВ-3

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Американский дипломат прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом.

Фото, видео: www.globallookpress.com © MFA Russia, 5-tv.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел сегодня встречу с первым заместителем госсекретаря США. Стивен Биган утром прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Американский дипломат собирается обсудить с российскими коллегами международную проблематику и, в частности, ситуацию в Белоруссии.

Еще один важный вопрос — контроль над вооружениями. Вашингтон готов продлить СНВ-3 но при определенных условиях, которые ранее Сергей Лавров назвал — нереалистичными. Переговоры дипломатов прошли в закрытом для прессы режиме и продлились полтора часа.

Facebook @Мария Захарова

Уже известно, что во время обеда Биган попробовал русскую кухню.

«Партнеры приехали. Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как пояснил в конце встречи глава МИД РФ Сергей Лавров, Биган услышал предостережения России относительно попыток из-за рубежа спровоцировать насилие в Белоруссии.

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