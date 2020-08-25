«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о том, в каком состоянии находится ее мама, 78-летняя Александра Ивановна, у которой случился инсульт. Состояние здоровья родительницы звезды резко ухудшилось, когда та была в Крыму.

«Средней тяжести. У нее отнялась левая сторона вся. Пока ей занимаются. Надеемся, что все хорошо будет. Врачи пока ничего не говорят. Сейчас вот несколько дней решающих. Пока проводятся МРТ, обследования, капельницы, пытаются как-то ее стабилизировать. Что говорят? Говорят — время покажет. Говорят, что никаких прогнозов», — едва сдерживая слезы рассказала популярная телеведущая.

Лера Кудрявцева также поведала, что раньше проблем со здоровьем у Александры Ивановны не наблюдалось, а когда все произошло, она намеревалась перевезти маму в Москву на лечение, но сделать это не удалось.

«Конечно, я собиралась сразу же и самолеты, и врачи и все, но сказали, что месяц-два никаких полетов. Только наземный транспорт. Поэтому сейчас решаю вопрос. Нашла там в Крыму реабилитационную клинику. Пока нельзя. Она пока в больнице лежит под капельницами. Дней через десять будем перевозить в реабилитационную клинику, и когда уже можно будет переправить в Москву, повезем. Пока к ней не пускают, там же коронавирус. Я с врачом на связи, я все знаю», — сообщила звезда в интервью 5-tv.ru.

Инсульт у матери Леры Кудрявцевой случился, когда та поехала к родственнице в Алушту, там она намеревалась посетить концерт Сергея Лазарева.

«Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт», — написала телеведущая в Instagram.

Александра Ивановна Кудрявцева родилась 20 мая 1942 года, сейчас ей 78 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лера Кудрявцева честно рассказала о тяготах семейной жизни.