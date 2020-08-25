Черчесов назвал причину отсутствия Соболева в составе сборной России

Нападающего «Спартака» Александра Соболева не взяли в состав команды, представляющей страну на международных соревнованиях по футболу из-за конфликта, сообщает KP.RU. Об этом изданию рассказал главный тренер Станислав Черчесов.

По его словам, Соболева произошла ссора с Артемом Дзюбой.

«Я изначально не знал, что у них что-то произошло, что Соболев что-то сказал в интервью про Дзюбу. Но когда увидел их стычку на поле, сразу сказал — здесь что-то личное, и попросил собрать информацию, стало понятно с чего все началось», — рассказал Черчесов.

Спортсменам прежде необходимо найти общий язык, и только после этого выходить на поле.

«Соболеву эту тему надо закрыть. А когда Артем приедет в сборную, мы и с ним поговорим, чтобы он как более старший постарался снять эту тему с повестки дня», — считает тренер.

Черчесов подчеркнул, что не принимает ничью сторону в конфликте. При этом тренер сборной отметил, что Дзюба — капитан команды, который ежегодно демонстрирует командный дух и высокое мастерство.

«Другое дело — молодой футболист, который стремится в сборную, и мы это видим, позволил себе вещи, которые, на мой взгляд, он не должен был себе позволять, он эту тему открыл, он ее и должен закрыть», — подытожил Черчесов.

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