Роман Широков напал на судью во время футбольного матча — видео

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Светлана Александрова
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Фото пострадавшего появилось в сети. Известно, что Никита Данченков собирается заявить на бывшего игрока сборной в полицию.

Фото, видео: YouTube @_Vladik_, ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Бывший футболист сборной России Роман Широков напал на судью Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами в рамках турнира «Московский кубок селебрити».

Как сообщил на своей странице в Instagram журналист Дмитрий Егоров, Широков получил красную карточку за мат, после чего подошел к рефери и ударил его кулаком в лицо. Как видно на выложенных в сеть кадрах, Данченков от удара упал, а футболист попытался добить лежащего ногами. Егоров также опубликовал фото Данченкова после «встречи» с Широковым. У него заклеена бровь, подбит глаз, а под ним видна ссадина.

Instagram @edim_sport

Уже известно, что потерпевший собирается заявить на спортсмена в полицию. Как пояснил президент московской федерации футбола Сергей Анохин, каких-либо футбольных санкций в отношении Широкова в данном случае не применить, поскольку он «является обычным гражданином России».

Роману Широкову 39 лет. За свою карьеру он успел поиграть почти во всех топовых российских футбольных клубах: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, в национальной сборной был капитаном, после завершения карьеры занимал должность спортивного директора в московском «Динамо». В настоящее время работает на «Матч ТВ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как футболист «Спартака» Аяз Гулиев напал на переходившего дорогу в центре Москвы гражданина США.

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