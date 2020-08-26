Три человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Калмыкии
Жуткая авария произошла в Черноземельском районе на автодороге «Яшкуль — Комсомольский — Артезиан».
Фото: www.globallookpress.com
Три человека погибли и еще пятеро пострадали в страшной аварии на трассе в республике Калмыкия. В Черноземельском районе региона на автодороге «Яшкуль — Комсомольский — Артезиан» пассажирский автобус, направляющегося по маршруту Махачкала — Москва, столкнулся с КАМАЗом. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, в автобусе ехало всего 45 человек.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. На месте происшествия дежурят экстренные службы.
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