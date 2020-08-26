Фанаты «Барселоны» потребовали не отпускать Месси из команды
Накануне игрок заявил о своем уходе из футбольного клуба.
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Фото, видео: REUTERS /NACHO DOCE, 5-tv.ru
Новость, которая буквально потрясла мир футбола. Лионель Месси решил разорвать контракт с «Барселоной». Предположительно, форвард не сошелся во взглядах с новым главным тренером — тот хотел лишить нападающего привилегированного статуса. В сеть уже выложили факс, который Месси отправил руководству клуба. В нем он говорит, что хочет уйти по личным причинам.
У стадиона «Барселоны» тут же собрались сотни фанатов с требованием не допустить ухода главной звезды команды. Во всем обвинили президента клуба и потребовали его отставки.
Так или иначе, но для «Барселоны» уход Месси станет серьезной потерей. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» был воспитанником клуба, дебютировал 16 лет назад и стал лучшим бомбардиром в его истории. Но без работы он в случае ухода долго не останется. По слухам, самое выгодное предложение Месси готовы сделать в английском «Мантечер Сити»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФК «Барселона» намерен судиться с Месси.
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