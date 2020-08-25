Месси собирается покинуть «Барселону». Футбольный клуб намерен с ним судиться

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Андрей Чапыгин
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Спортсмен уже предупредил руководство ФК о своем планируемом уходе.

Фото, видео: ТАСС / Daisuke Nakashima, 5-tv.ru

Аргентинский футболист Лионель Месси уведомил руководство клуба «Барселона» о своем желании покинуть команду в ближайшее время. Об этом пишет ряд испанских СМИ.

По данным местных журналистов, футболист вправе разорвать контракт в одностороннем порядке. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года, однако спортсмен может его расторгнуть, главное, сделать это по окончании сезона.

В «Барселоне» уже подтвердили факт получения письма, но не признали его юридическую силу. Дело в том, что Месси должен был объявить об уходе до 30 мая, но сделал это позже. Сейчас руководство клуба намерено судиться с нападающим. Также они вставляют палки в колеса футболисту финансовым барьером: будущий клуб должен будет заплатить 700 миллионов евро качестве отступных «Барселоне».

Главными претендентом является миланский «Интер», а также «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ». По слухам, Месси уже даже приобрел недвижимость в Милане, чтобы переехать туда с семьей, что подтверждает информацию о новом клубе.

Многие известные люди уже попрощались с Месси и пожелали ему удачи в новом доме.

«Каталония всегда будет твоим домом. Огромное спасибо тебе за все это время счастья и особенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим футболистом мира. Ты благородный спортсмен, мы никогда тебя не забудем», — написал на своей странице в Twitter председатель правительства Каталонии Ким Торра.

Аргентинский футболист Лионель Месси представлял цвета каталонского клуба на протяжении практически всей карьеры, он считается лучшим нападающим клуба, а также лучшим нападающим сборной Аргентины. Имеет множество наград и тутулов, в том числе золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переходе Месси в московский «Локомотив».

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