Сенатор-республиканец заявил, что Байден на посту президента втянет США в войну

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Рэнд Пол напомнил о «чудовищном послужном списке» кандидата в президенты Штатов Джо Байдена.

Фото, видео: www.globallookpress / Democratic National Convention V; 5-tv.ru

В случае победы на выборах президента США кандидат от Демократов Джо Байден может развязать множество новых войн. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Он напомнил, что Байден голосовал за вторжение в Ирак и бомбардировку Сербии, Сирии и Ливии. А вот Дональд Трамп, по словам однопартийца, — настоящий миротворец и выступает за партнерские отношения со всеми странами.

Правда, как говорят эксперты, это всего лишь слова. На деле Вашингтон намерен развивать свою военную машину. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности дал возможность производить оружие, которое документ ранее запрещал.

«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии», — заявил Майк Помпео.

Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в августе прошлого года.

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