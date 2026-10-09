Мэр Нью-Йорка потребует от Трампа прекратить деятельность ICE в городе

Зохран Мамдани: я потребую от Трампа прекращения операций ICE в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что в ближайшее время он обратится к президенту США Дональду Трампу и потребует прекратить деятельность Иммиграционной и таможенной службы (ICE) на территории города. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Я уже позвонил президенту. Когда мы поговорим, я потребую прекратить все операции ICE по обеспечению иммиграционного законодательства в нашем городе», — написал Зохран Мамдани.

Это заявление мэр Нью-Йорка сделал после того, как сотрудники ICE открыли огонь по автомобилю, в котором находился пятилетний ребенок. За рулем был мужчина. В ходе перестрелки он получил ранения и его доставили в больницу. Как уточнил Зохран Мамдани, ребенок не пострадал.

По словам мэра Нью-Йорка, это немыслимая и ужасная ситуация.

«Я не буду стоять в стороне, пока агенты ICE терроризируют наши общины», — подытожил мэр.

Ранее на территории культурно-развлекательного комплекса Seattle Center в США произошла массовая стрельба во время проведения гастрономического фестиваля. В результате два человека погибли. Еще несколько посетителей получили ранения.

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