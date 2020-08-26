Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

Взрыв прогремел в доме на улице Кубинка в Москве. По словам очевидцев, на третьем и четвертом этаже здания происходит открытое горение. Пожару присвоен второй ранг.

5-tv.ru

Согласно данным 5-tv.ru, после взрыва обрушения не произошло. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

5-tv.ru

По информации МЧС, ЧП произошло в 9: 48 утра в среду, 26 августа. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений.