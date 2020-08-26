Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Москве
Сотрудникам МЧС удалось вытащить живыми из дома 13 человек.
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Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.
По словам очевидцев, которые публикуют видео с места ЧП, после произошедшего три этажа здания охватил огонь. Пожару присвоен второй ранг. Отмечается, что несколько человек оказались отрезаны огнем от выходов, в здании рушатся перекрытия. Тем не менее были эвакуировали 13 человек.
Согласно данным 5-tv.ru, после взрыва обрушения не произошло. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за утечки бытового газа.
По информации МЧС, ЧП произошло в 9: 48 утра в среду, 26 августа. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений.
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