Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Москве

Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По словам очевидцев, которые публикуют видео с места ЧП, после произошедшего три этажа здания охватил огонь. Пожару присвоен второй ранг. Отмечается, что несколько человек оказались отрезаны огнем от выходов, в здании рушатся перекрытия. Тем не менее были эвакуировали 13 человек.

Согласно данным 5-tv.ru, после взрыва обрушения не произошло. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за утечки бытового газа.

По информации МЧС, ЧП произошло в 9: 48 утра в среду, 26 августа. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений.