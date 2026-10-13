Не в капризах дело: почему кошки царапают диван вместо когтеточки

Кошка может игнорировать когтеточку из-за ее неустойчивости

Кошка может демонстративно обходить новую когтеточку и при этом продолжать портить диван. Причина такого поведения обычно не в капризах животного: питомец выбирает поверхность, которая лучше подходит ему для царапания. О том, как подобрать когтеточку и отучить кошку от мебели, Life.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

По словам специалиста, человек прежде всего обращает внимание на внешний вид аксессуара, количество ярусов и качество обивки. Кошке же важнее другое — устойчивость конструкции, ее высота, материал и место, где она стоит.

Точить когти питомцу необходимо не только для ухода за ними. Во время царапания кошка избавляется от старого рогового слоя, растягивает мышцы спины, плеч и лап. Кроме того, на подушечках ее лап находятся железы, поэтому царапины оставляют на поверхности запаховую метку. Так животное обозначает территорию и чувствует себя спокойнее.

Именно поэтому когтеточка в дальнем углу квартиры может проигрывать дивану. Хозяева нередко ставят аксессуар туда, где он никому не мешает, тогда как кошка предпочитает оставлять метки в местах, связанных с повседневной жизнью семьи. Диван в центре гостиной подходит для этого гораздо лучше: на нем остаются знакомые запахи людей, а рядом питомец проводит много времени.

Не менее важна устойчивость конструкции. Во время царапания кошка переносит на когтеточку значительную часть веса тела. Если столбик шатается или падает, животное может отказаться пользоваться им после первого же неудачного опыта.

Высота также имеет значение. Взрослой кошке нужно полностью вытягиваться, проводя лапами по поверхности. Слишком короткий столбик будет неудобен.

Материал стоит подбирать с учетом предпочтений конкретного питомца. Поверхность должна позволять надежно зацепиться когтями и провести ими сверху вниз. Среди вариантов, которые часто выбирают кошки, эксперт назвала сизаль, джут, плотный гофрокартон и дерево. При этом универсальной когтеточки для всех животных не существует.

Поэтому вместо одной дорогой конструкции можно использовать несколько разных моделей. Высокий столбик подойдет возле лежанки или в спальне, плоскую когтеточку из гофрокартона можно разместить рядом с диваном, а небольшую настольную модель — возле любимого подоконника. Для мест, где кошка уже привыкла царапать мебель, подойдут угловые или настенные варианты.

«Когда подходящая поверхность есть в каждой зоне квартиры, вероятность того, что кошка предпочтет мебели когтеточку, становится выше», — отметила Капустина.

Приучать питомца к новому аксессуару лучше постепенно. Во время игры можно провести игрушкой-удочкой вдоль когтеточки, чтобы кошка зацепилась за нее когтями. После этого животное стоит поощрить лакомством. Так у питомца постепенно сформируется положительная ассоциация с новой поверхностью.

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