Бедный богатый Кузя: зарплату платит мама, а бывшая требует 400 тысяч алиментов на дочь

Виталий Гогунский судится с бывшей женой за алименты! Сколько денег звезда сериалов готов переводить на содержание дочери? И почему он считает, что запросы Миланы сильно преувеличены? Правда, что у Гогунского — проблемы с финансами? И как вышло, что зарплату артисту платит собственная мать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если б я был шейхом, да, и у меня в тумбочке деньги как бы сами по себе появлялись, я бы с удовольствием все капризы и плохое настроение удовлетворял», — заявил актер Виталий Гогунский.

Адвокаты Виталия Гогунского и его бывшей жены Ирины Маирко делятся эмоциями после очередного заседания. Судебный процесс длится уже почти год, но решение до сих пор не вынесено.

«Нет ни одного человека в мире, у которого нет личной боли. Ни одного. У каждого человека есть своя личная драма», — рассуждает Гогунский.

Конфликт Маирко и Гогунского касается размера алиментов. Супруги развелись еще в 2019 году. Суд тогда постановил, что актер должен выплачивать дочери Милане одну четвертую часть своего заработка.

Виталий утверждает, что все эти годы честно каждый месяц переводил по 50 тысяч рублей, что как раз соответствует четверти его официального ежемесячного дохода. Но сторона Ирины уверена: звезда популярного сериала получает гораздо больше 200 тысяч рублей в месяц!

«На сегодняшний день судья уже дала понять, что Виталий действует недобросовестно, пытаясь показать доход ниже, чем на самом деле, потому что судья задала вопрос: как же он может летать в отпуск при таком доходе?» — заявила адвокат Ирины Маирко Анастасия Каширская.

«Вранье это все», — заявил Михаил, адвокат Виталия Гогунского.

В суде вскрылась одна любопытная деталь. Оказалось, деньги знаменитому «Кузе» из «Универа» переводит собственная мать. Именно Татьяна Гогунская числится руководителем фирмы, которая, по документам, выплачивает гонорары Виталию.

«И в назначении платежа указывается договор об оказании актерских услуг. Но очень интересно, конечно же, посмотреть было бы этот договор, который они нам не показывают, потому что компания ООО „Вид“ не является киностудией, чтобы Виталий ей оказывал актерские услуги. Очевидно, что все это было сделано для того, чтобы декларировать минимальный доход», — заявила Каширская.

«Аппетит приходит во время еды. Когда ты понимаешь, что ты можешь зарабатывать больше и оставлять себе больше, моральные человеческие принципы падают», — считает певец Аркадий Федоров.

Ирина Маирко требует увеличить сумму алиментов до четырехсот тысяч рублей.

«Расходы на ребенка составляют около миллиона рублей. А сумма алиментов у нас даже меньше, чем половина от этой суммы. Суд задал вопрос юристу Гогунского: „Виталий своими маленькими алиментами хочет, чтобы Милана какими-то не занималась секциями, с какими-то репетиторами не занималась?“ И в чем, он считает, ребенок должен отказаться от прежнего уровня жизни?» — рассказала Каширская.

«Они хотят, чтобы водителя оплачивали личного, чтобы ребенок занимался в каких-то очень дорогих кружках. Суд даст этому правовую оценку. Любой родитель хочет для ребенка своего самого лучшего, но нужно же не летать в облаках, а быть реальным. Я не знаю, на какую ногу надо жить, чтобы тратить на ребенка 400 тысяч», — заявил адвокат Гогунского Михаил.

Адвокат Гогунского утверждает, что его клиент не может себе позволить такие траты. Он объясняет: артист, хоть и рассказывает в интервью о своей роскошной жизни, на самом деле сильно преувеличивает.

«Многие актеры говорят разные вещи, и многие хотят быть лучше или, наоборот, ради пиара, понимаете?» — отметил Михаил.

По словам юриста, Ирина и Милана сейчас намного обеспеченнее Виталия и вполне могут сами оплачивать частную школу и водителя. Девочка — популярный блогер. И в свои 16 лет зарабатывает огромные деньги.

Недавно она приобрела микроавтобус за 13 миллионов рублей. А на день рождения мама подарила ей роскошную квартиру с террасой за 42 миллиона!

«Размер доходов вы слышали официальный, который они представили? За последние три года там одна выписка — это официально то, что задекларировано, а то, что еще не задекларировано, — 127 миллионов рублей в год. Вы понимаете, какие это деньги в месяц зарабатывает Маирко? А на чем она зарабатывает? Она где-то работает? Конечно же нет. Деньги зарабатывает дочь», — заявил адвокат Гогунского Михаил.

«Пупсик, радуюсь и горжусь. Молодец, она очень трудолюбивая, очень талантливая. Объективно талантливая», — говорил Гогунский о дочери.

За успехами дочери Виталий следит на расстоянии. Милана уже несколько лет не общается с папой. Актер думает, что ее против него настраивает мать. Но Ирина эту информацию опровергла и заявила, что Гогунский сам не проявляет желания встретиться. А публичные процессы об алиментах еще сильнее усугубили ситуацию.

«На всю страну устраивать вот эти все разборки, скандалы и расследования, которые происходят много лет. И потом пытаться себя оправдать: какой я классный, какой я хороший, и это там не я виноват, а кто-то плохой. Ну, честно, какой-то детский сад», — заявил актер Алексей Гаврилов.

«Мужчина такой: нельзя сдаться и сказать: „Нет, все, я не хочу ничего делать“. Если ты развелся, вас как-то не поделили, надо найти общий язык. Понятно, что сложно, если есть какие-то обиды и ссоры. Но это надо вывозить психологически и эмоционально», — считает блогер Карен Акопян.

Подобные истории в шоу-бизнесе не редкость. Но есть и положительные примеры. Марк Богатырев говорит, что после развода с Татьяной Арнтгольц у него не было и мысли о том, чтобы спорить относительно выплат на единственного сына.

«Конечно, надо помогать детям, а как же?» — заявил актер Марк Богатырев.

А Никита Кологривый признался, что понятия «алиментов» для него не существует. Актер полностью обеспечивает не только дочь и бывшую супругу, но даже ее родителей. Ведь по-прежнему считает их своей семьей, которая не должна ни в чем нуждаться.