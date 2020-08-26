«Держи карман шире»: ТОП-3 знака зодиака, которые скоро разбогатеют

Астрологи уверены, что финансовое благополучие людей, помимо всего прочего, можно предопределить, прочитав звезды. Специалисты прочитали натальные карты зодиаков и рассказали у кого из них присутствуют намеки на приближающийся финансовый успех.

Овен

В начале осени Овнам стоит ожидать пополнения в своем кошельке. Плодотворная, кропотливая работа наконец окупится финансово. Астрологи рекомендуют не тратить эти деньги бездумно, а совершить крупную покупку или совершить вложение.

Весы

Весы в конце августа — начале сентября будут на пике эмоционального подъема, что позволит им наладить свое финансовое положение, рабочие и личные отношения. В этот период можно смело заключать сделки, и подписывать договоры — они окажутся успешными.

Рыбы

Для Рыб наступает благоприятный период для смены работы, окружения и открытия для себя нового хобби. Астрологи также говорят о неожиданном финансовом пополнении будь то премия, наследство или возврат долга, про который Рыбы успели забыть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака имеют паранормальные способности.