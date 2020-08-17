Алена Рапунцель объяснила, почему сбежала с проекта «Дом-2»

Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Савкина, более известная как Алена Рапунцель, впервые рассказала о причинах ухода из реалити-шоу. Откровенное интервью с селебрити опубликовал Starhit.

За долгое время пребывания на телестройке 23-летняя Савкина успела не только завести ряд романтических отношений, но даже родить наследника. Отцом малыша стал участник шоу Илья Яббаров. К сожалению, счастливого брака с ним не случилось: Алена предпочла другого — Максима Колесникова. Однако спустя несколько месяцев поняла, что и это была большая ошибка.

Осознав, что ничего нового и интересного на «Дом-2» Рапунцель не ждет, девушка решила кардинально изменить свою жизнь. Звезда рассталась с бойфрендом и полностью погрузилась в работу на телевидении. Ее цель теперь — превратиться из наивной красавицы в настоящую бизнес-леди.

«Многих сейчас интересует вопрос, на что я живу. Я работаю ведущей мероприятий, телеведущей, зарабатываю на рекламе посредством своего Instagram. Целиком и полностью занимаюсь своим саморазвитием, потому что на проекте я деградировала, мне стало в какой-то момент тесно. Отныне буду продвигать себя. <…> Пока все получается шикарно», — рассказала Алена.

В числе прочего, Рапунцель призналась, что все еще думает о бывшем избраннике — Максиме. Для нее расставание с ним оказалось крайне болезненным. В память о прошлых событиях звезда решила записать свой первый трек. По ее словам, композиция «покажет все, что было на ее душе в момент разрыва отношений».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения.