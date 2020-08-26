Видео: на ликеро-водочном заводе в Вологде произошел пожар

Пожар произошел на территории ликеро-водочного завода в Вологде. Огонь охватил территорию площадью 625 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что все работники завода смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.

Из-за произошедшего работа производства была приостановлена. В тушении пожара участвуют 53 человека, также задействованы 18 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве в жилом доме прогремел взрыв, в результате ЧП пострадали пять человек, 16 были эвакуированы. Людям с детьми пришлось вылезать из окон, чтобы спастись.