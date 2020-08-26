Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 199

Число пострадавших в результате ЧП увеличилось до пяти, двое были госпитализированы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео, на котором запечатлен момент взрыва в жилом доме в Москве на улице Кубинка.

После взрыва огонь охватил сразу три этажа здания. Пожару присвоен второй ранг. По предварительным данным, при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, двое были госпитализированы.

Несколько человек оказались отрезаны огнем от выходов. Некоторые пытаются выбраться из окон по пожарным лестницам. Кое-кто держит в руках детей.

По словам очевидцев, в здании рушатся перекрытия. Тем не менее удалось эвакуировать 16 человек.

Согласно данным 5-tv.ru, после взрыва обрушения не произошло. Вероятнее всего ЧП произошло из-за утечки бытового газа из неисправной колонки.

ЧП произошло в 9: 48 утра в среду, 26 августа. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:52
«Полная квартира дыма»: жительница дома в Москве о первых минутах после взрыва
11:46
«Спасибо за куколку!»: участник «Дома-2» Степан Меньщиков стал отцом
11:37
«Держи карман шире»: ТОП-3 знака зодиака, которые скоро разбогатеют
11:23
Какие SMS-сообщения важно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников?
11:14
«Наша территория!» — Зеленский заявил о твердом намерении вернуть Крым Украине
11:10
«К сожалению, не выжил»: звезда сериала «Кухня» призналась, что потеряла ребенка

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ехали устраивать революцию»: Как Гармаш и Стебунов оказались на месте ДТП с Ефремовым
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок