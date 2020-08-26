Шокирующие кадры: после взрыва москвич с ребенком пытается выбраться из горящего дома через окно

Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

На записях с места ЧП, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru видно, как после взрыва огонь охватил сразу три этажа здания. Пожару присвоен второй ранг.

Несколько человек оказались отрезаны огнем от выходов. Некоторые пытаются выбраться из окон по пожарным лестницам. Кое-кто держит в руках детей.

По словам очевидцев, в здании рушатся перекрытия. Тем не менее удалось эвакуировать 16 человек.

Согласно данным 5-tv.ru, после взрыва обрушения не произошло. Вероятнее всего ЧП произошло из-за утечки бытового газа из неисправной колонки.

ЧП произошло в 9: 48 утра в среду, 26 августа. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений.