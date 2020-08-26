Забеременевшую в 13 лет школьницу из Железногорска выписали из роддома
Ставшей известной на всю страну малолетней матери пришлось нелегко: роды оказались тяжелыми, а у ее дочери диагностировали заболевание.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © fotototo, Instagram @uverdig_ivv
13-летняя семиклассница, «прославившаяся» благодаря беременности в 13 лет, вернулась домой из роддома. Девочка родила дочь 16 августа в Железногорске. Однако у малышки при рождении выявили неонатальную желтуху, поэтому в больнице пришлось задержаться. Роженицу выписали 25 августа, сообщает Starhit.ru.
По возвращении домой юную маму ждал теплый прием. В детской развесили шары, и поставили множество мягких игрушек.
«Мама подарила мне цепочку, дед — костюмчик», — похвасталась семиклассница.
Без подарка малолетнюю мать не оставил и ее 11-летний избранник. Он вручил подруге большой букет пионов.
О родах и их последствиях девочка вспоминает с ужасом.
«Я оказалась в обмороке, даже не поняла этого — как будто заснула. Так пролежала около трех часов, потом очнулась от спирта под носом. Кроху забрали осмотреть. Меня повели в мою палату. Стоять я не могла, голова еще кружилась, тем более болели швы. Я дико хотела пить, но не могла. Мне было страшно, мало ли стошнит, я не могла пошевелиться из-за швов»? — рассказала школьница.
Также семиклассница поделилась радостью, что после родов заметно похудела, поскольку в больнице ее кормили «одними кашами». Но позже в Instagram она написала, что у нее пропал аппетит и приходится заставлять себя поесть.
Школьница их Железногорска забеременела, по предварительным данным, в результате изнасилования десятиклассником. Изначально девочка пыталась выдать за биологического отца своего 11-летнего друга, но на ток-шоу на одном из федеральных телеканалов школьница призналась, что ее товарищ ни при чем и над ней совершил насильственные действия старшеклассник. Сейчас он находится под следствием.
Ране 5-tv.ru рассказывал о том, что говорила забеременевшая в 13 лет школьница, когда только стала мамой.
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