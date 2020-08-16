«Все, я родила»: забеременевшая в 13 лет жительница Железногорска стала мамой

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Анастасия Шадская
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Девочка прославилась после выхода программы «Пусть говорят», где называла отцом своего малыша десятилетнего мальчика.

Фото, видео: Instagram @uverdig_iv, globallookpress.com /Jörg Horstmann

Про 13-летнюю школьницу из Железногорска узнала вся Россия, когда в эфире ток-шоу «Пусть говорят» она рассказала о беременности от своего 10-летнего приятеля. Позже выяснилось, что она подверглась изнасилованию со стороны старшеклассника, но все равно решила рожать. Об успешном исходе родов молодая мать сообщила в сторис в сети Instagram.

Родители девочки согласились с ее желанием оставить малыша, хотя это и представляло большой риск для ее здоровья. За ходом беременности следили специалисты из Красноярска, куда ее и отвезли рожать, а в сети она успела набрать огромную популярность, особенно среди подростков.

Instagram @uverdig_iv

Медики сомневались, сможет ли школьница, которой едва исполнилось 14 лет, самостоятельно родить. Девочку заранее положили в перинатальный центр и провели тщательное обследование. Несколько часов назад в сторис она сообщила, что роды позади.

«Ну все, я родила девочку в десять часов утра, — утомленно сообщила роженица. — Я попозже все расскажу, сейчас отхожу от родов».

Известно, что биологический отец ребенка сейчас находится под следствием. А сама новоявленная мать встречается с 11-летним другом, который согласен вместе с ней растить ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о сложностях родов для 14-летней мамы.

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