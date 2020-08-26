Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Керчи. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло днем в среду, 26 августа, в десятиэтажке на улице Кирова.

Очевидцы сообщают, что огонь вырывается из окон здания на восьмом и девятом этажах. По данным МЧС, на месте работают пожарные расчеты, из дома были эвакуированы пять человек. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.