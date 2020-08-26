После взрыва в доме в Керчи обрушились межэтажные перекрытия

|
Алиса Маркова
64

Сотрудники МЧС производят эвакуацию жителей высотного жилого дома.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в Керчи

После взрыва в доме в Керчи обрушились перекрытия в одной из комнат между десятым и девятым этажом. Сотрудники МЧС производят эвакуацию жителей высотного жилого дома.

По предварительной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Кирова крымского города Керчь пострадал один человек, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

ЧП произошло вечером на девятом этаже панельного дома. На кадрах видно, что в квартире начался серьезный пожар. Вылетели стекла. Целостность конструкций дома не нарушена.

На месте работают экстренные службы.

Тема:
Взрыв в Керчи
26 авг
Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Керчи
12 окт
Число жертв трагедии в керченском колледже возросло до 21 человека
15 нояб
Росгвардия предложила выдавать разрешение на оружие с 21 года
8 нояб
Депутат Госдумы объяснил важность централизованной охраны школ Росгвардией
25 окт
Путин ожидает от Росгвардии предложений по усилению контроля за оборотом оружия
25 окт
Родственникам погибших в керченском колледже простят долги
24 окт
«Дока 2» перестала быть вымыслом интернет-эксперта
23 окт
Семьям погибших в колледже Керчи выплатили компенсации
23 окт
Джон Болтон почтил память жертв трагедии в Керчи
23 окт
Политехнический колледж Керчи планируют восстановить и перевести в другой статус

Читайте также

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
75.54
1.03 89.23
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе
19:17
По стопам Джигана? Дочь Ларисы Гузеевой сбрила брови
19:06
После взрыва в доме в Керчи обрушились межэтажные перекрытия
18:51
Сын может гордиться: Дмитрий Шепелев рассказал о новой работе
18:38
Экс-чиновница из Мурманска сбила ребенка и отсудила у его семьи деньги за ущерб
18:29
Нобелевский лауреат Алексиевич не стала давать показания СК Белоруссии

Сейчас читают

Борис Корчевников показал фото своей мамы в юности
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок