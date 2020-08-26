После взрыва в доме в Керчи обрушились межэтажные перекрытия
Сотрудники МЧС производят эвакуацию жителей высотного жилого дома.
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Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru
После взрыва в доме в Керчи обрушились перекрытия в одной из комнат между десятым и девятым этажом. Сотрудники МЧС производят эвакуацию жителей высотного жилого дома.
По предварительной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Кирова крымского города Керчь пострадал один человек, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
ЧП произошло вечером на девятом этаже панельного дома. На кадрах видно, что в квартире начался серьезный пожар. Вылетели стекла. Целостность конструкций дома не нарушена.
На месте работают экстренные службы.
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