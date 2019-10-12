Число жертв трагедии в керченском колледже возросло до 21 человека

С момента трагедии в керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года пройдет ровно год. Исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник рассказал РИА Новости о смерти одного из педагогов, которая была ранена в тот день.

По его словам, Ольга Грищенко перенесла несколько операций, однако ушла из жизни этим летом. На момент нападения на колледж педагогу было больше 60 лет. В политехе она преподавала экономические дисциплины.

Таким образом число жертв стрельбы увеличилось до 21. Еще одним погибшим оказался студент четвертого курса Владислав Росляков. В тот день он взорвал бомбу и стрелял в людей, находящихся в колледже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выжившие в нападении на колледж в Керчи рассказали подробности трагедии.