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  4. Число жертв трагедии в керченском колледже возросло до 21 человека

Число жертв трагедии в керченском колледже возросло до 21 человека

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После длительного лечения скончалась раненная в 2018 году во время стрельбы в политехническом колледже преподавательница.

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Тема:
Взрыв в Керчи 115

С момента трагедии в керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года пройдет ровно год. Исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник рассказал РИА Новости о смерти одного из педагогов, которая была ранена в тот день.

По его словам, Ольга Грищенко перенесла несколько операций, однако ушла из жизни этим летом. На момент нападения на колледж педагогу было больше 60 лет. В политехе она преподавала экономические дисциплины.

Таким образом число жертв стрельбы увеличилось до 21. Еще одним погибшим оказался студент четвертого курса Владислав Росляков. В тот день он взорвал бомбу и стрелял в людей, находящихся в колледже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выжившие в нападении на колледж в Керчи рассказали подробности трагедии.

Тема:
Взрыв в Керчи 115
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