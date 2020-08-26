Автомобиль взорвался в Ингушетии

Автомобиль взорвался на одной из улиц в Назрани в Ингушетии. Как сообщает Интерфакс, инцидент произошел возле дома № 35 на улице Насыр-Кортская. Предположительно, в машине взорвался газовый баллон.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала. На месте ЧП дежурят экстренные службы, а также правоохранительные органы.